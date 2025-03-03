АРМА продало 61 вагон білоруського калію за понад 45 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову частину партії хлориду калію.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Реалізовано продукцію виробництва ОАО "Беларуськалий", що знаходиться в 61 залізничному вагоні, обʼємом 4 299 тонн хлориду калію. Підсумкова сума реалізації склала 45 516 321 грн, включаючи митні платежі", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим 25 лютого АРМА успішно реалізувало ще 50 вагонів білоруського калію за 36 млн грн.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало реалізацію на "Прозорро.Продажі" понад 2 тис. тонн арештованої російської залізної руди.