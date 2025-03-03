АРМА продало 61 вагон белорусского калия за более 45 миллионов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало очередную часть партии хлорида калия.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Реализована продукция производства ОАО "Беларуськалий", находящаяся в 61 железнодорожном вагоне, объемом 4 299 тонн хлорида калия. Итоговая сумма реализации составила 45 516 321 грн, включая таможенные платежи", - говорится в сообщении.

Вместе с тем 25 февраля АРМА успешно реализовало еще 50 вагонов белорусского калия за 36 млн грн.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало реализацию на "Прозорро.Продажи" более 2 тыс. тонн арестованной российской железной руды.