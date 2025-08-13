АРМА передає в управління елітний будинок і ділянки, що належали олігарху Фуксу

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса.

Про це йдеться у публікації на сайті АРМА.

"Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на платформі Прозорро конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса. За висновками незалежних експертів загальна вартість їх становить майже 214 мільйонів гривень", – говориться у повідомленні.

"Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро у смт. Козин Обухівського району Київської області. У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон", – повідомляє АРМА.

"Земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва", – додають у Нацагентстві.

АРМА також зазначає, що майно було передано в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва.





Нагадаємо:

У 2018 році мільярдний борг КП "Київський метрополітен" перед компанією "Укррослізинг" став приводом перешкоджання роботі підприємства з боку тогочасного власника компанії бізнесмена Павла Фукса.

В інтерв'ю ЕП у 2019 році Фукс повідомив, що у 2018 році продав "Укррослізинг" через токсичність. Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал.

Раніше повідомлялося, що Павло Фукс планував реалізувати в Києві. На Рибальському півострові він хотів побудувати шість офісних будівель висотою 65-68 метрів, інвестувавши в це мільярд доларів. Однак на заваді цих планів стала фінансова криза 2008-2009 років.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 24 червня 2024 року про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.

