АРМА передает в управление элитный дом и участки, принадлежавшие олигарху Фуксу

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на управление арестованным имуществом олигарха Павла Фукса.

Об этом говорится в публикации на сайте АРМА.

"Национальное агентство по розыску и менеджменту активов выставило на платформе Прозорро конкурс на управление арестованным имуществом олигарха Павла Фукса. По заключению независимых экспертов общая стоимость их составляет почти 214 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

"Среди имущества - элитный жилой дом и шесть земельных участков на берегу р. Днепр в пгт. Козин Обуховского района Киевской области. В середине частного дома размещена стоимостная и качественная мебель, бытовая техника, обустроен кинотеатр, тренажерный зал и массажный салон", - сообщает АРМА.

"Земельные участки находятся на берегу р. Днепр среди элитной частной застройки и могут использоваться для различных задач: от ведения сельского хозяйства и садоводства до строительства", - добавляют в Нацагентстве.

АРМА также отмечает, что имущество было передано в управление АРМА на основании решения Шевченковского районного суда г. Киева.





Напомним:

В 2018 году миллиардный долг КП "Киевский метрополитен" перед компанией "Укррослизинг" стал поводом препятствования работе предприятия со стороны тогдашнего владельца компании бизнесмена Павла Фукса.

В интервью ЭП в 2019 году Фукс сообщил, что в 2018 году продал "Укррослизинг" из-за токсичности. Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, затем перебрался в Москву, где прожил длительное время и заработал капитал.

Ранее сообщалось, что Павел Фукс планировал реализовать в Киеве. На Рыбальском полуострове он хотел построить шесть офисных зданий высотой 65-68 метров, инвестировав в это миллиард долларов. Однако помешал этим планам финансовый кризис 2008-2009 годов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО от 24 июня 2024 года о продлении санкций против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса и ряда российских олигархов на 10 лет.

Читайте также:

