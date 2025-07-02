АРМА передасть в управління велику птахофабрику

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оглянуло великі промислові активи підприємств, власники яких підозрюються у роботі на Росію.

Про це повідомила голова агентства Олена Дума.

"Національне агентство провело комплексний огляд арештованих активів підприємств ТОВ "ОДП ГРУП" та ТОВ "Експериментально-дослідний комплекс Орепи", які є провідними у сфері виробництва обладнання птахокомплексів", – написала вона у Telegram.

"Активи було передано в управління АРМА за ухвалою Печерського районного суду міста Києва. За інформацією слідства, власники цих підприємств підозрюються у постачаннях підприємствам оборонно-промислового комплексу рф систем загородження, які використовуються в війні проти України", – йдеться у повідомленні.

За словами Думи, підприємства є інвестиційно привабливими об’єктами і виробляли унікальну продукцію з високим попитом як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

До складу активів входить масштабний комплекс нерухомого майна, розташований на території Житомирської області та міста Києва. Це офісні та адміністративні будівлі, виробничі та складські приміщення та земельні ділянки і повністю готова до запуску птахофабрика із власним інкубатором на понад 10 тисяч яєць.

"За попередніми оцінками, активи здатні генерувати значні надходження до державного бюджету за умови професійного управління. Підприємства мають встановлену репутацію на ринку та налагоджені канали збуту продукції", – пише очільниця агентства.

За результатами проведеного огляду працівники АРМА вже сформували відповідні аналітичні звіти, які стануть основою для подальшої роботи з активами.

Найближчим часом АРМА розпочне процедуру відбору незалежного оцінювача для проведення ринкової оцінки майна. Паралельно будуть проведені ринкові консультації з потенційними управителями для формування вигідних для держави умов.

Після завершення підготовчих процедур конкурс на вибір управителя буде оголошено на електронному майданчику Prozorro.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА шукає управителя для майна телеканалу Наш, який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву. Серед майна – професійне аудіо- та відеообладнання, яке використовувалося в роботі телеканалу.

Також раніше повідомлялося, шр арештований завод "Керамбуд" Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака оцінили у 246,2 млн грн. "Керамбуд" спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.

Також повідомлялося, що АРМА відхилило першого кандидата на управління санаторієм "Жовтень". Агентство відхилило ТОВ "Компанія Константа 2020" через невідповідність технічної специфікації тендерної пропозиції вимогам конкурсу.

Також АРМА повторно відхилило охочого управляти ТРЦ "Гулівер" через мав зв’язок з власником.