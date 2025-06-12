АРМА получило на реализацию арестованный российский корабль

Агентство по розыску и менеджменту активов получило на реализацию российский корабль, который задержали в акватории Дуная.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"По решению Днепровского районного суда города Киева и ходатайству прокурора Автономной Республики Крым и города Севастополя в АРМА на реализацию передано связанное с РФ судно, задержанное в акватории реки Дунай", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов реализовало на электронном аукционе Prozorro.Продажи арестованный российский нефтяной танкер Nika Spirit. АРМА реализовало его за 6,4 млн грн, когда его оценочная стоимость составляла 2,4 млн грн.