АРМА получило на реализацию арестованный российский корабль
АРМА
Агентство по розыску и менеджменту активов получило на реализацию российский корабль, который задержали в акватории Дуная.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
"По решению Днепровского районного суда города Киева и ходатайству прокурора Автономной Республики Крым и города Севастополя в АРМА на реализацию передано связанное с РФ судно, задержанное в акватории реки Дунай", - говорится в сообщении.
Напомним:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов реализовало на электронном аукционе Prozorro.Продажи арестованный российский нефтяной танкер Nika Spirit. АРМА реализовало его за 6,4 млн грн, когда его оценочная стоимость составляла 2,4 млн грн.