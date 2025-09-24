АРМА выбирает управляющего санаторием на Днепропетровщине

На Prozorro объявлен конкурс по отбору управляющего санаторием "Курорт Орловщина" - одного из самых известных оздоровительных комплексов Днепропетровщины.

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов.

Рыночная стоимость санатория - 82 млн грн по оценке 2024 года, говорится в сообщении.

Площадь территории составляет 5,32 га. Есть 4 спальных корпуса (7579 кв. м) на 268 койкомест. Есть столовая, ресторан, клуб, спортивные площадки, парковая зона, оборудованный пляж, а также офис продажи путевок в г. Днепр.

"В полной мере развита инфраструктура курорта: аптека, парикмахерская, кафе, пункт проката, прачечная, детская площадка с анимацией, круглосуточная охрана и медицинские посты. Территория автостоянки оборудована видеонаблюдением", - говорится в сообщении.

Согласно отчету об осмотре актива, осуществленным сотрудниками АРМА, объект находится в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Санаторий имеет выгодное расположение на берегу реки Самары в селе Орловщина Новомосковского района. Здравницу окружает реликтовый лес, известный своим благоприятным воздействием на органы дыхания, отмечает агентство.

"Курорт Орловщина" признавали лучшим среди санаторно-курортных учреждений Украины. Представляет коммерческий интерес для компаний, работающих в отрасли, добавляет АРМА.

Актив был арестован в рамках уголовного производства и передан в управление АРМА по решению Печерского районного суда Киева.

