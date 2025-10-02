АРМА хоче за 15 мільйонів гривень віддати в управління підприємство у Калуші

Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для ПрАТ "Сегежа Оріана Україна", яке виробляє паперову продукцію.

Інформація про це опублікована на сайті АРМА.

АРМА оголосило попередні ринкові консультації щодо управління "Сегежа Оріана Україна". Поки активом управляє саме агентство, яке отримало його за рішенням Івано-Франківського міського суду.

Новий управитель отримає корпоративні права юридичних осіб, нерухомого та рухомого майна, що розташоване в місті Калуші Івано-Франківської області.

Йдеться про 75% статутного капіталу ПрАТ "Сегежа Оріана Україна" (10,4 млн грн) та 100% статутного капіталу ТОВ "Сегежа Пекеджинг Україна" (4,4 млн грн).

В управління передадуть промислові будівлі та споруди, виробничі лінії, станки, технологічне обладнання. А також меблі, комп'ютерну техніку й 8 легкових автомобілів.

Зазначимо, що 75% акцій АТ "Сегежа Україна" належить компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції Ради національної безпеки і оборони, а також додаткові обмеження Національного банку. А 25% належать акціонерному товариству "Оріана" (державний пакет акцій – 99,99%)

Нагадаємо:

У травні цього року АРМА вже оголошувало про запуск процедури пошуку управителя для калуського виробника паперової продукції ПрАТ "Сегежа Оріана Україна", який пов'язаний з Медведчуком.

Також повідомлялося, що генеральну директорку акціонерного товариства "Сегежа Україна" підозрюють у заподіянні державі збитків на понад 46 млн гривень.

Фігурантка, діючи в інтересах приватної фірми свого сина, передала йому в користування весь майновий комплекс підприємства. Йдеться про будівлі, обладнання та інші активи загальною вартістю понад 184 млн грн. Зробила вона це без згоди акціонерів та з порушенням закону.