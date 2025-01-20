АМКУ перевірить придбання екснардепом вугільної шахти на Донеччині

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає справу щодо набуття колишнім нардепом Максимом Єфімовим контролю над шахтою в Донецькій області.

Про це повідомив АМКУ.

Єфімов придбав частку у понад 50% в ТОВ "Шахта 1-3 "Новогродівська", і зробив це без необхідного дозволу Антимонопольного комітету.

Комітет вбачає у діях Єфімова порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо:

В 2012 році приватні шахти ТОВ "Шахта "Росія" та ТОВ "Шахта 1-3 "Новогродівська" входили до імперії сина колишнього президента Віктора Януковича Олександра.

У 2018 році ці шахти перейшли депутату "Блоку Петра Порошенка" Максиму Єфімову разом із "вертодромом Януковича".