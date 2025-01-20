АМКУ проверит приобретение экс-нардепом угольной шахты в Донецкой области

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дело относительно приобретения бывшим нардепом Максимом Ефимовым контроля над шахтой в Донецкой области.

Об этом сообщил АМКУ.

Ефимов приобрел долю в более 50% в ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская", и сделал это без необходимого разрешения Антимонопольного комитета.

Комитет усматривает в действиях Ефимова нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним:

В 2012 году частные шахты ООО "Шахта "Россия" и ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" входили в империю сына бывшего президента Виктора Януковича Александра.

В 2018 году эти шахты перешли депутату "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову вместе с "вертодромом Януковича".