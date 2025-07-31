АМКУ оштрафовал дистрибьюторов лекарственных средств на 4 миллиарда за сговор на рынке

Антимонопольный комитет наложил штраф на двух дистрибьюторов лекарственных средств - ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" - на общую сумму более 4 млрд грн за антиконкурентные действия.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно решению комитета, обе компании совершили антиконкурентные действия на рынке фармацевтики. В течение 2020-2023 годов они согласовывали цены на ряд популярных лекарственных средств, таких как "Спазмалгон", "Эвказолин аква", "Бифрен" и другие, что ограничивало конкуренцию между ними.

Анализ рынка показал, что их общая доля на оптовом рынке лекарственных средств превышала 85%.

АМКУ установил, что компании не имели прозрачных механизмов ценообразования, и цены на препараты были согласованы.

В результате таких действий они смогли увеличить свои финансовые показатели: чистая прибыль ООО "БаДМ" выросла в 3,5 раза, а СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" - в 11 раз.

Комитет обязал компании прекратить нарушения и наложил штрафы: 2,37 млрд грн для ООО "БаДМ" и 2,43 млрд грн для СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД".

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Напомним:

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Так, с 1 марта цены на 100 самых популярных медицинских средств должны были снизиться на 30%.

Решение о регулировании наценок на лекарства в розничной сети не привело к закрытию аптек, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко