АМКУ разрешил ОККО приобрести сеть электрозаправок ТОКА

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО "Концерн Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО) на приобретение контрольной доли в ООО "Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов ТОКА".

Об этом сообщил председатель АМКУ Павел Кириленко.

Контрольная доля позволит ОККО получить более 50% голосов в высшем органе управления компании.

ТОКА сотрудничает с сетью ОККО и устанавливает зарядки на ее АЗК с 2019 года.

ТОКА - украинская компания, основанная в 2015 году. Она является одним из лидеров рынка зарядной инфраструктуры для электромобилей в Украине.

Напомним:

Компания владельца сети АЗС ОККО Виталия Антонова покупает контрольную долю в ООО "Быстрицкое Инвест" Зиновия Козицкого, которое имеет спецразрешение на добычу нефти и газа во Львовской области.