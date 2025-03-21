Фонд гарантування вкладів виставив на торги активи банку "Фінанси і кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги у системі Prozorro.Продажі 27 березня активи АТ "Банк "Фінанси та кредит".

Про це йдеться на сайті Фонду.

Зазначається, що до складу лоту включено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними із суб’єктами господарювання.

Частина активів перебуває в заставі Нацбанку України.

Як зазначили у ФГВФО, компанії-позичальники не перебувають у процесі припинення і ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено, зокрема:

єдиний майновий комплекс площею 36,8 тис. кв м у Львові з виробництва фармацевтичної продукції, який включає нерухоме та рухоме майно, основні засоби;

комерційна нерухомість у центрі м. Києва: приміщення на вул. Саксаганського загальною площею близько 3 тис. кв м та на просп. Берестейському (колишній Перемоги) загальною площею 1,7 тис. кв м;

земельні ділянки загальною площею 23,7 га у Київській області.

У Фонді наголосили, що на продаж виставлено не майно, що є заставою за кредитними договорами, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту – 2,4 млрд грн.

Зазначиється, що торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, крім позичальників та поручителів за кредитом, а також крім осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у січні подав в український суд черговий позов проти РФ щодо збитків, заданих в результаті військової агресії банкам, які опинилися у Фонді.