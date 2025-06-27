Акції Nike різко підскочили: причини

Акції Nike зросли на 10% у п'ятницю завдяки оптимістичному прогнозу та планам скоротити виробництво в Китаї.

Про це пише Reuters.

Провідні американські бренди вже тривалий час зменшують залежність від китайських заводів через напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Nike заявила про намір знизити відсоток товарів для США, вироблених у Китаї, до високого однозначного рівня до кінця травня 2026 року. Наразі на Китай припадає близько 16% імпорту взуття до США.

Керівництво компанії виступило після публікації найгірших за п'ять років показників падіння продажів, але надало кращий за очікування прогноз доходів за перший квартал. За їхніми оцінками, радикальні мита можуть додати близько одного мільярда доларів до витрат Nike.

Новини також сприяли зростанню вартості акцій німецьких конкурентів Adidas і Puma, а також британського ритейлера JD Sports на три–сім відсотків. Керівництво Nike повідомило про завершення розпродажу старих запасів, що стало позитивним сигналом для конкурентів, яким довелося боротися з агресивними знижками великого бренду.

Нагадаємо:

Компанія Nike планує скоротити виробництво в Китаї і оголосила про підвищення цін.