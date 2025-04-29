Ajax Systems выходит на бразильский рынок

Украинская компания Ajax Systems, которая производит системы безопасности, продолжает международную экспансию и выходит на рынок Бразилии.

Об этом говорится на сайте производителя.

Компания строит собственную локальную команду во главе с региональным руководителем по продажам Эдуардо Феликсом. В Бразилии будет доступна продукция Ajax для защиты от вторжения, видеонаблюдения, пожарной безопасности, а также комфорта и автоматизации.

"Мы видим значительный потенциал в таких ключевых отраслях, как телекоммуникации, жилищная безопасность, банковский сектор и розничная торговля. Мы стремимся представить наши передовые решения по безопасности и установить новые отраслевые стандарты - так, как мы это сделали в других странах", - подчеркнулдиректор кластера в Южной Европе и Латинской Америке в Ajax Systems Диего Ди Джузеппе.

Отмечается, чтобразильский рынок электронной безопасности завершил 2023 год с доходом более 12 млрд бразильских реалов (примерно 85,1 млрд грн), что в среднем составляет 13,75% роста по сравнению с результатами прошлого года.

Бразильская ассоциация производителей электронных систем безопасности

прогнозирует на 2024 год рост на 18,5%, что обусловлено еще более активным внедрением интегрированных решений для безопасности и домашней автоматизации.

Ожидается, что рынок будет стабильно расти до 2025 года и в дальнейшем.

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