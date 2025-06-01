Air India готує величезне замовлення літаків у Boeing та Airbus

Air India, що входить до Tata Group, веде переговори з Airbus і Boeing про велике замовлення нових літаків, включаючи близько 200 додаткових однопрохідних літаків, що доповнить гігантську угоду 2023 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Переговори щодо замовлення, які, за словами двох джерел видання, можуть стосуватися сотень літаків різних розмірів, розширюють раніше повідомлені переговори щодо подальшої партії великих широкофюзеляжних літаків.

У цих переговорах Boeing виходить на перше місце як лідер з продажу своїх літаків 777X.

Air India розмістила рекордне на той час замовлення на 470 літаків від обох постачальників у 2023 році та ще 100 літаків Airbus минулого року.

Послідовні замовлення літаків з'являються в той час, коли виробники літаків борються з проблемами ланцюга поставок, що призводить до серйозних затримок у поставках літаків і загрози дефіциту.

Отримання нових літаків має вирішальне значення для Air India, яка протягом багатьох років страждала від недостатнього фінансування під час перебування у державній власності і зараз реалізує амбітний план модернізації, щоб відвоювати частку ринку, втрачену на користь глобальних конкурентів.

За прогнозами Airbus, авіаційний ринок Індії зростає приблизно на 7% на рік. Але аналітики кажуть, що його зростання гальмується слабкою інфраструктурою, особливо з огляду на те, що він прагне з'єднати віддалені райони з більшими містами.