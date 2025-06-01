Air India готовит огромный заказ самолетов у Boeing и Airbus

Air India, входящая в Tata Group, ведет переговоры с Airbus и Boeing о крупном заказе новых самолетов, включая около 200 дополнительных однопроходных самолетов, что дополнит гигантскую сделку 2023 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Переговоры по заказу, которые, по словам двух источников издания, могут касаться сотен самолетов разных размеров, расширяют ранее сообщенные переговоры по дальнейшей партии крупных широкофюзеляжных самолетов.

В этих переговорах Boeing выходит на первое место как лидер по продажам своих самолетов 777X.

Air India разместила рекордный на то время заказ на 470 самолетов от обоих поставщиков в 2023 году и еще 100 самолетов Airbus в прошлом году.

Последовательные заказы самолетов появляются в то время, когда производители самолетов борются с проблемами цепи поставок, что приводит к серьезным задержкам в поставках самолетов и угрозе дефицита.

Получение новых самолетов имеет решающее значение для Air India, которая в течение многих лет страдала от недостаточного финансирования во время пребывания в государственной собственности и сейчас реализует амбициозный план модернизации, чтобы отвоевать долю рынка, потерянную в пользу глобальных конкурентов.

По прогнозам Airbus, авиационный рынок Индии растет примерно на 7% в год. Но аналитики говорят, что его рост тормозится слабой инфраструктурой, особенно учитывая то, что он стремится соединить отдаленные районы с более крупными городами.