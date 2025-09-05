Агентство відновлення презентувало проєкт комплексного відновлення селищ

Агентство відновлення у Оржиці на Полтавщині презентувло проєкт комплексного відновлення населених пунктів.

Про це агентство повідомляє у Telegram.

"Комплексне відновлення — це не лише про відбудову будинків. Це про розвиток та зміни кожної громади, для того, щоб мешканці проживали комфортно та були забезпечені всім необхідним", — наголошують у агентстві.

Голова агентства відновлення Сергій Сухомлин спільно з головою Полтавської Обласної ради Олександром Біленьким та виконавчим директором асоціації міст України Олександром Слобожаном відвідали Оржицю, що на Полтавщині.

Голова агентства відновлення провів зустріч із представниками громади та презентував проєкт комплексного відновлення на прикладі одного з населених пунктів, говориться у повідомленні.

"Для багатьох громад комплексно змінитись — це завдання навіть не на завтра, а на післязавтра. Але потрібно працювати на випередження вже зараз. Перш за все, громади мають закласти рішення, які дадуть їм перевагу в майбутньому, будуючи місцеві стратегії", — зазначив Сухомлин.

Він також розповів представникам територіальних громад про Централізовану закупівельну організацію та підхід до реалізації й координації проєктів, якими керуються фахівці агентства відновлення.

Також Сухомлин розповів про ефективний підхід з встановлення модульних укриттів у громадах: швидше, ніж капітально будувати, простіше закуповувати.

Нагадаємо:

Раніше ГО Transparency International Ukraine повідомила, що за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих.

У селі Ягідному на Чернігівщині вже відбудували 90% житла: 73 будинки, ще 13 – вже на завершальному етапі.