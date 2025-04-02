В Україні 28 переробних підприємств отримають гранти: яка сума

Мінекономіки затвердило перший у 2025 році перелік заявників, що пройшли відбір за програмою "Гранти для переробних підприємств". Позитивне рішення отримали 28 заявників на загальну суму 157,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що 147,4 млн виділено для 24 юридичних осіб, 10,5 млн — для 4 фізичних осіб-підприємців.

Як повідомили у відомстві, державну підтримку отримають виробники сільгосптехніки, електротехнічного та медичного обладнання, поліграфії, літальних апаратів, харчових продуктів, корму для тварин, одягу, виробів з дерева та металу.

Програма фінансується з держбюджету (через Мінекономіки) та з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (через Дерслужбу зайнятості).

За даними міністерства, у 2024 році держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

В Мінекономіки зазначили, що подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 29 березня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через "Дію".

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Нагадаємо:

Протягом першого місяця дії програми у 2025 році українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів для переробних підприємств на загальну суму понад 1,07 млрд грн. Порівняно з минулим роком кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування – на 52,6%.