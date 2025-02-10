В Україні цифровізують перевірки транспорту: уряд схвалив запуск проєкту "єІнспектор"
Кабінет міністрів схвалив новий механізм рейдових перевірок вантажівок та автобусів, що працюватиме через систему "єІнспектор".
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад.
Інспектори "Укртрансбезпеки" отримають планшети з чек-листами перевірки. Всі питання і відповіді будуть фіксуватися в електронній системі. У разі виявлення порушень система автоматично сигналізуватиме про них, після чого інспектор складатиме відповідний протокол.
"Закрити очі на порушення буде неможливо, адже все фіксується у цифрі", – зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.
Незабаром Мінрозвитку затвердить остаточний перелік питань для перевірки транспорту.
Очікується, що цифровий формат мінімізує корупцію, зробить процес прозорішим і пришвидшить перевірки. Перевізники та водії зможуть переконатися у справедливості перевірки, а інспектори не зможуть маніпулювати даними.
Зазначається що постанова набуде чинності через три місяці після офіційної публікації, у травні 2025 року.