В Україні цифровізують перевірки транспорту: уряд схвалив запуск проєкту "єІнспектор"

Кабінет міністрів схвалив новий механізм рейдових перевірок вантажівок та автобусів, що працюватиме через систему "єІнспектор".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад.

Інспектори "Укртрансбезпеки" отримають планшети з чек-листами перевірки. Всі питання і відповіді будуть фіксуватися в електронній системі. У разі виявлення порушень система автоматично сигналізуватиме про них, після чого інспектор складатиме відповідний протокол.

"Закрити очі на порушення буде неможливо, адже все фіксується у цифрі", – зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Незабаром Мінрозвитку затвердить остаточний перелік питань для перевірки транспорту.

Очікується, що цифровий формат мінімізує корупцію, зробить процес прозорішим і пришвидшить перевірки. Перевізники та водії зможуть переконатися у справедливості перевірки, а інспектори не зможуть маніпулювати даними.

Зазначається що постанова набуде чинності через три місяці після офіційної публікації, у травні 2025 року.