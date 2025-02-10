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В Україні цифровізують перевірки транспорту: уряд схвалив запуск проєкту "єІнспектор"

Олексій Артемчук — 10 лютого, 19:47
В Україні цифровізують перевірки транспорту: уряд схвалив запуск проєкту єІнспектор
Getty Images

Кабінет міністрів схвалив новий механізм рейдових перевірок вантажівок та автобусів, що працюватиме через систему "єІнспектор".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад.

Інспектори "Укртрансбезпеки" отримають планшети з чек-листами перевірки. Всі питання і відповіді будуть фіксуватися в електронній системі. У разі виявлення порушень система автоматично сигналізуватиме про них, після чого інспектор складатиме відповідний протокол.

"Закрити очі на порушення буде неможливо, адже все фіксується у цифрі", – зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Незабаром Мінрозвитку затвердить остаточний перелік питань для перевірки транспорту.

Очікується, що цифровий формат мінімізує корупцію, зробить процес прозорішим і пришвидшить перевірки. Перевізники та водії зможуть переконатися у справедливості перевірки, а інспектори не зможуть маніпулювати даними.

Зазначається що постанова набуде чинності через три місяці після офіційної публікації, у травні 2025 року.

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