Заступниця голови Мінцифри йде з посади: чим займатиметься далі

Кабінет міністрів звільнив Валерію Іонан з посади заступниці міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 27 травня.

Іонан підтвердила своє звільнення на сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що працюватиму радницею віце-прем’єр-міністра Михайло Федоров з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств / Advisor to Deputy Prime Minister on Innovations, Digitalisation and Global Partnerships.

"З фокусом на те, що драйвить мене найбільше: інновації та міжнародні відносини", - зазначила Валерію Іонан.

Вона уточнила, що її фокус зараз:

Побудова міжнародного голосу WINWIN, залучення ресурсів і партнерств у сферах цифровізації та інновацій

Посилення глобального представництва BRAVE1, розвиток партнерської та комунікаційної екосистеми

Підтримка координації ключових напрямів у Мінцифрі

Створення та запуск інноваційних партнерських проєктів, що мають стратегічний вплив.

Нагадаємо:

Валерія Іонан доєдналася до команди Міністерства цифрової трансформації у 2019 році. З кінця 2023 року команда Іонан серед іншого працювала над створенням Стратегії цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року. У січні 2025 уряд затвердив стратегію.