Заступниця голови Мінцифри йде з посади: чим займатиметься далі
Кабінет міністрів звільнив Валерію Іонан з посади заступниці міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 27 травня.
Іонан підтвердила своє звільнення на сторінці у Facebook.
Вона повідомила, що працюватиму радницею віце-прем’єр-міністра Михайло Федоров з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств / Advisor to Deputy Prime Minister on Innovations, Digitalisation and Global Partnerships.
"З фокусом на те, що драйвить мене найбільше: інновації та міжнародні відносини", - зазначила Валерію Іонан.
Вона уточнила, що її фокус зараз:
- Побудова міжнародного голосу WINWIN, залучення ресурсів і партнерств у сферах цифровізації та інновацій
- Посилення глобального представництва BRAVE1, розвиток партнерської та комунікаційної екосистеми
- Підтримка координації ключових напрямів у Мінцифрі
- Створення та запуск інноваційних партнерських проєктів, що мають стратегічний вплив.
Нагадаємо:
Валерія Іонан доєдналася до команди Міністерства цифрової трансформації у 2019 році. З кінця 2023 року команда Іонан серед іншого працювала над створенням Стратегії цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року. У січні 2025 уряд затвердив стратегію.