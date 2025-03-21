Група країн ЄС прагне наростити темпи виробництва мікросхем

Дев'ять країн Євросоюзу, зокрема Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди, працюють над прискоренням розвитку напівпровідникової промисловості.

Про це пише Reuters.

"Нам потрібно виділяти кошти. Як приватні, так і державні, щоб підштовхнути сектор", – заявив міністр економіки Нідерландів Дірк Бельяртс. Він додав, що фінансування має також приносити користь малим і середнім компаніям.

Зазначається, що пропозиції країн планують представити до літа.

Ініціатива з'явилася через повільну реалізацію чинного закону про мікросхеми, який мав зменшити залежність Європи від імпорту. Водночас Intel відклав будівництво передового заводу в Німеччині, що загострило питання дефіциту сучасного виробництва.

"Коаліція вивчає, яким буде внутрішній попит, щоб компанії знали, що варто інвестувати", – зазначив Бельяртс.

Нагадаємо:

Південна Корея і Європейський Союз на тлі зростання конкуренції в галузі новітніх чипів цього місяця започаткують низку спільних дослідницьких проєктів.