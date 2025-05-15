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Google профінансує 30 українських стартапів

Альона Кириченко — 15 травня, 15:25
Google профінансує 30 українських стартапів
Getty Images

Google оголосив 30 нових одержувачів фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Сьогодні ми представляємо нову групу. Ці стартапи досягають дивовижних технологічних проривів у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров’я та інших", – повідомили в компанії.

Зазначається, що кожен переможець отримає до 100 000 доларів фінансування, а також менторську підтримку від Google і доступ до продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові $350 000 у вигляді кредитів на використання Google Cloud.

До переліку тих, хто отримає фінансування, входять:

  • Advizor — хмарне рішення для зменшення енергоспоживання у нерухомості;
  • Assisterr — мовні моделі малого розміру;
  • AVS — платформа для бухгалтерів;
  • Beholder — ШІ для виявлення енергоресурсів;
  • CheckEye — діагностика хронічних захворювань за допомогою ШІ;
  • Chessed.me — шахові заняття для розвитку когнітивних навичок у дітей;
  • ChordChord — інструмент для створення музики;
  • Curify — оптимізація набору пацієнтів у клінічні дослідження;
  • Datrics — аналітика в розмовному форматі на основі ШІ;
  • Deeployalty — інтеграція лояльності у банківські застосунки;
  • Deus Robotics — автоматизація складських процесів роботами;
  • eKidz.eu — навчальний застосунок для дітей;
  • Fintellect — фінансовий ШІ-копілот для сервісних компаній;
  • Getpin — інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу;
  • Haiqu — програмне забезпечення для квантових комп’ютерів;
  • HIMERA — адаптивна система зв’язку в складних умовах;
  • ITFin — єдина система управління бізнесом;
  • Knowledgator — перетворення неструктурованих даних на знання;
  • Mawi — моніторинг артеріального тиску;
  • Mosqitter — рішення для боротьби з комахами;
  • Nanit Robot — онлайн-академія робототехніки;
  • Oboard.io — платформа управління цілями (OKR);
  • OpenMinds — інструмент для протидії пропаганді та когнітивним загрозам;
  • Ovul.AI — ШІ для відстеження гормонального фону;
  • PromoRepublic — маркетинг для франшиз;
  • UpLife — застосунок для підтримки психічного здоров’я;
  • V-Art — ліцензування даних для брендів та ШІ;
  • xTiles — візуальний робочий простір;
  • Zibra AI — створення 3D-контенту та спецефектів;
  • ZVOOK — платформа для акустичної діагностики.

Нагадаємо:

Google оголосила про створення AI Futures Fund — інвестиційного фонду, спрямованого на підтримку стартапів, які впроваджують інструменти штучного інтелекту, розроблені Google DeepMind.

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