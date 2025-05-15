Google профінансує 30 українських стартапів
Google оголосив 30 нових одержувачів фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.
Про це йдеться на сайті компанії.
"Сьогодні ми представляємо нову групу. Ці стартапи досягають дивовижних технологічних проривів у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров’я та інших", – повідомили в компанії.
Зазначається, що кожен переможець отримає до 100 000 доларів фінансування, а також менторську підтримку від Google і доступ до продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові $350 000 у вигляді кредитів на використання Google Cloud.
До переліку тих, хто отримає фінансування, входять:
- Advizor — хмарне рішення для зменшення енергоспоживання у нерухомості;
- Assisterr — мовні моделі малого розміру;
- AVS — платформа для бухгалтерів;
- Beholder — ШІ для виявлення енергоресурсів;
- CheckEye — діагностика хронічних захворювань за допомогою ШІ;
- Chessed.me — шахові заняття для розвитку когнітивних навичок у дітей;
- ChordChord — інструмент для створення музики;
- Curify — оптимізація набору пацієнтів у клінічні дослідження;
- Datrics — аналітика в розмовному форматі на основі ШІ;
- Deeployalty — інтеграція лояльності у банківські застосунки;
- Deus Robotics — автоматизація складських процесів роботами;
- eKidz.eu — навчальний застосунок для дітей;
- Fintellect — фінансовий ШІ-копілот для сервісних компаній;
- Getpin — інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу;
- Haiqu — програмне забезпечення для квантових комп’ютерів;
- HIMERA — адаптивна система зв’язку в складних умовах;
- ITFin — єдина система управління бізнесом;
- Knowledgator — перетворення неструктурованих даних на знання;
- Mawi — моніторинг артеріального тиску;
- Mosqitter — рішення для боротьби з комахами;
- Nanit Robot — онлайн-академія робототехніки;
- Oboard.io — платформа управління цілями (OKR);
- OpenMinds — інструмент для протидії пропаганді та когнітивним загрозам;
- Ovul.AI — ШІ для відстеження гормонального фону;
- PromoRepublic — маркетинг для франшиз;
- UpLife — застосунок для підтримки психічного здоров’я;
- V-Art — ліцензування даних для брендів та ШІ;
- xTiles — візуальний робочий простір;
- Zibra AI — створення 3D-контенту та спецефектів;
- ZVOOK — платформа для акустичної діагностики.
Нагадаємо:
Google оголосила про створення AI Futures Fund — інвестиційного фонду, спрямованого на підтримку стартапів, які впроваджують інструменти штучного інтелекту, розроблені Google DeepMind.