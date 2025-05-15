Google профінансує 30 українських стартапів

Google оголосив 30 нових одержувачів фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Сьогодні ми представляємо нову групу. Ці стартапи досягають дивовижних технологічних проривів у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров’я та інших", – повідомили в компанії.

Зазначається, що кожен переможець отримає до 100 000 доларів фінансування, а також менторську підтримку від Google і доступ до продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові $350 000 у вигляді кредитів на використання Google Cloud.

До переліку тих, хто отримає фінансування, входять:

Advizor — хмарне рішення для зменшення енергоспоживання у нерухомості;

Assisterr — мовні моделі малого розміру;

AVS — платформа для бухгалтерів;

Beholder — ШІ для виявлення енергоресурсів;

CheckEye — діагностика хронічних захворювань за допомогою ШІ;

Chessed.me — шахові заняття для розвитку когнітивних навичок у дітей;

ChordChord — інструмент для створення музики;

Curify — оптимізація набору пацієнтів у клінічні дослідження;

Datrics — аналітика в розмовному форматі на основі ШІ;

Deeployalty — інтеграція лояльності у банківські застосунки;

Deus Robotics — автоматизація складських процесів роботами;

eKidz.eu — навчальний застосунок для дітей;

Fintellect — фінансовий ШІ-копілот для сервісних компаній;

Getpin — інструмент для керування онлайн-присутністю бізнесу;

Haiqu — програмне забезпечення для квантових комп’ютерів;

HIMERA — адаптивна система зв’язку в складних умовах;

ITFin — єдина система управління бізнесом;

Knowledgator — перетворення неструктурованих даних на знання;

Mawi — моніторинг артеріального тиску;

Mosqitter — рішення для боротьби з комахами;

Nanit Robot — онлайн-академія робототехніки;

Oboard.io — платформа управління цілями (OKR);

OpenMinds — інструмент для протидії пропаганді та когнітивним загрозам;

Ovul.AI — ШІ для відстеження гормонального фону;

PromoRepublic — маркетинг для франшиз;

UpLife — застосунок для підтримки психічного здоров’я;

V-Art — ліцензування даних для брендів та ШІ;

xTiles — візуальний робочий простір;

Zibra AI — створення 3D-контенту та спецефектів;

ZVOOK — платформа для акустичної діагностики.

Нагадаємо:

Google оголосила про створення AI Futures Fund — інвестиційного фонду, спрямованого на підтримку стартапів, які впроваджують інструменти штучного інтелекту, розроблені Google DeepMind.