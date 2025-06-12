Производитель Barbie планирует выпустить первую игрушку на базе ИИ

Компания Mattel объединилась с OpenAI для разработки игрушек и игр на базе искусственного интеллекта и планирует выпустить свой первый продукт на базе искусственного интеллекта уже в этом году.

Об этом сообщает Reuters.

Компания, которая также производит Hot Wheels и карточки Uno, планирует "привнести магию искусственного интеллекта в игры с акцентом на инновации, конфиденциальность и безопасность", говорится в сообщении.

Этот шаг сделан в то время, когда производители игрушек борются с пониженным спросом, поскольку потребители ограничивают расходы, готовясь к экономическим последствиям изменения торговой политики президента США Дональда Трампа.

Mattel также будет использовать передовые инструменты искусственного интеллекта OpenAI, такие как ChatGPT Enterprise, в своей деятельности для повышения инновационности продукции, сообщила компания.

"Благодаря OpenAI Mattel получит доступ к передовым возможностям искусственного интеллекта, а также к новым инструментам, которые будут способствовать производительности, креативности и масштабной трансформации всей компании", - заявил операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп.

В течение последнего года Mattel полагалась на производство фильмов, телешоу и мобильных игр на основе своих продуктов, таких как Hot Wheels и Barbie, чтобы компенсировать замедление в основном бизнесе игрушек.

В прошлом месяце компания отозвала свой годовой прогноз и заявила, что повысит цены на некоторые продукты, продаваемые на внутреннем рынке, чтобы компенсировать повышение затрат на цепочку поставок.