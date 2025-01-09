Українці у 2024 році перенесли 340 тис мобільних номерів: від якого оператора переходили найчастіше

Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, 2024 року зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис.

Це випливає з повідомлення на сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передає "Інтерфакс-Україна".

За даними відомства, 2024 року найбільшим донором виступив "Київстар", від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), на третьому з 6,7% (22,88 тис.) мобільний оператор ТОВ "Лайфселл" - lifecell, що входить до групи DVL.

Найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до ТОВ "Лайфселл" - 79% (269,76 тис.), ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") - 15,88% (54,11 тис.), і "Київстар" - 4,7% (16,16 тис.).

Раніше повідомлялося, що кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, за п'ять років її дії (1 травня 2019 року - 1 травня 2024 року) сягнула 468,17 тис. До кінця 2024 року показник зріс до 517 тис.

Нагадаємо:

16 грудня телеком-регулятор зафіксував 17012 заявок на перенесення номера, що майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування системи.

20 грудня було призупинено роботу бази даних перенесених номерів з метою розширення потужностей системи. Причиною стало збільшення майже у 3,5 раза кількості заявок на перенесення номера.

З 23 грудня 2024 року послуга зі зміни оператора мобільного зв’язку зі збереженням номера відновлена.