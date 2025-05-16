25 днів замість 1,5 року: в Україні пришвидшать встановлення мобільних вишок

Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшує будівництво базових станцій мобільного зв’язку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що під час воєнного стану оператори отримуватимуть дозволи на розміщення базових станцій протягом 25 днів, раніше цей процес міг тривати до двох років.

Це рішення допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття у віддалених куточках України та вздовж автошляхів.

У міністерстві розповіли, за які терміни оператори отримуватимуть дозволи для розбудови мобільних мереж:

15 робочих днів замість 6 місяців — на об’єктах державного та комунального майна, наприклад, на даху будинку;

25 робочих днів замість 1,5 року — на державних та комунальних земельних ділянках.

Після отримання дозволу оператори можуть одразу розміщувати базові станції.

Підготовка до аукціону, розробка проєктів землеустрою та інші кроки для отримання оренди майна або землі оператори мають пройти протягом воєнного стану та за 2 роки після.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні мобільні оператори встановили рекордну кількість базових станцій.