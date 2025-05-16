25 дней вместо 1,5 года: в Украине ускорят установку мобильных вышек

Правительство приняло постановление, которое ускоряет строительство базовых станций мобильной связи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что во время военного положения операторы будут получать разрешения на размещение базовых станций в течение 25 дней, ранее этот процесс мог длиться до двух лет.

Это решение поможет операторам мобильной связи расширять покрытие в отдаленных уголках Украины и вдоль автодорог.

В министерстве рассказали, в какие сроки операторы будут получать разрешения для развития мобильных сетей:

15 рабочих дней вместо 6 месяцев - на объектах государственного и коммунального имущества, например, на крыше дома;

25 рабочих дней вместо 1,5 года - на государственных и коммунальных земельных участках.

После получения разрешения операторы могут сразу размещать базовые станции.

Подготовка к аукциону, разработка проектов землеустройства и другие шаги для получения аренды имущества или земли операторы должны пройти в течение военного положения и через 2 года после.

Напомним:

В 2024 году в Украине мобильные операторы установили рекордное количество базовых станций.