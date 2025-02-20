У "Дії" з’явилися дві нові послуги для ветеранів та їхніх родин

На порталі "Дія" запустили нові послуги для ветеранів та сімей загиблих захисників.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що відтепер можна онлайн отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого військового.

Послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність;

чоловікам, дружинам, батькам і дітям загиблих воїнів, якщо є документи про участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

Щоб отримати статус, потрібно лише подати заявку через "Дію". "Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше", — наголошує Федоров

Запуск послуг реалізували Міністерство цифрової трансформації та Мінветеранів за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який впроваджує ПРООН в Україні за фінансування Швеції.