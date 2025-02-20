В "Дії" появились две новые услуги для ветеранов и их семей

На портале "Дія" запустили новые услуги для ветеранов и семей погибших защитников.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что отныне можно онлайн получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего военного.

Услуги доступны:

ветеранам, которые имеют справку об инвалидности;

мужьям, женам, родителям и детям погибших воинов, если есть документы об участии в боевых действиях, смерти и родственные связи.

Чтобы получить статус, нужно лишь подать заявку через "Дію". "Не надо собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше", - отмечает Федоров

Запуск услуг реализовали Министерство цифровой трансформации и Минветеранов при поддержке "Проекта поддержки Дія", который внедряет ПРООН в Украине при финансировании Швеции.