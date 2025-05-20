У чотирьох областях України запускають соціальне таксі: як працюватиме

Український Червоний Хрест за підтримки Австрійського Червоного Хреста запускає пілотний проєкт - послугу соціального таксі у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Українського Червоного Хреста.

"Послуга буде доступна для людей, які потребують медичних обстежень поза межами дому, мають тимчасові порушення мобільності, зокрема переломи, або фізично не можуть самостійно пересуватись містом", — розповів в.о. керівника департаменту охорони здоров’я УЧХ Олександр Бабенко.

Послуга передбачає допомогу волонтерів у транспортуванні людини з дому до автомобіля (швидкої допомоги) з використанням крісла колісного або нош, супровід до медичного закладу для проходження планових обстежень чи процедур, повернення додому після завершення візиту.

На першому етапі послугою зможуть скористатися підопічні напряму "Догляд вдома" — самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Після аналізу перших результатів проєкту та роботи команд передбачене розширення послуги на інші області України.