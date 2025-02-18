Малопотужні базові станції покращать якість зв’язку в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК) затвердила порядок розгортання малопотужних базових станцій (Small cells).

Про це повідомила пресслужба Регулятора.

Відповідною постановою від 12.02.2025 Нацкомісія імплементувала у законодавство України європейський регламент щодо Small cells.

Малопотужні базові станції – це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.

Зокрема, Small cells забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв’язку в приміщенні та поза ним, доповнюючи операторську мережу для покращення покриття та підтримки нових послуг і взаємодії з користувачами.

Їх можна використовувати у бізнес-парках, офісних та торговельних центрах, пасажирських терміналах, для розгортання приватних мереж 4G та 5G, забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст та інше.

"Оператори отримали зрозумілі правила, за якими може використовуватись таке радіообладнання. А для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг", – йдеться в повідомленні НКЕК.

Нагадаємо:

Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, 2024 року зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис.