Vodafone прокладе підводний кабель через Чорне море

Vodafone Group та Vodafone Україна розпочнуть будівництво підводної кабельної системи Kardesa, що з'єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію. Вона пройде Чорним морем і стане частиною цифрового коридору, який об'єднає Європу та Азію, – в обхід росії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що у Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. А ділянка підводного кабелю по дну Чорного моря буде фінансуватись, у тому числі, українським Vodafone і реалізовуватись разом з Мінцифрою.

Як підкреслили у відомстві, це важливо для України через:

Цифровий суверенітет і безпека. Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури.

Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури. Новий транзитний потенціал. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією.

Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією. Інвестиції та робочі місця. Проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури (дата-центри, точки обміну трафіком) та цифрової економіки, сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця (особливо для інженерів, проєктних менеджерів та IT-фахівців).

"Kardesa додасть додатково 500 Тбіт/с пропускної здатності для Чорноморського регіону. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стрімінгових сервісів. Вартість проєкту — понад 100 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.

Йдеться, що будівництво першої ділянки – у Болгарії – розпочнеться у 2027 році. В Україні всі роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах й за умови стабільності та безпеки в регіоні.

