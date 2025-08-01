Продажі Tesla у Європі стрімко падають сьомий місяць поспіль

У липні Tesla продовжила втрачати позиції на європейських ринках.

Про це пише Reuters.

Продажі в Швеції впали на 86%, у Данії — на 52%, у Франції — на 27% порівняно з минулим роком. Причини — застаріла лінійка моделей, жорстка конкуренція з боку китайських брендів, регуляторні обмеження в ЄС та особисті скандали довкола Ілона Маска.

Найпопулярніша модель компанії — Model Y — втратила попит через затримки з оновленням та відсутність повноцінного функціоналу автономного водіння в Європі. У Швеції реєстрації Model Y впали на 88%, у Данії — на 49%.

Маск визнав, що на Tesla чекають "важкі квартали", поки компанія готується до запуску дешевшої моделі — її виробництво розпочнеться не раніше наступного кварталу.

Загальний ринок нових авто в липні: у Франції просів на 8%, у Данії зріс на 20%, у Швеції — на 6%.

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Нагадаємо:

Tesla попередила про ще більші втрати доходів через торговельну війну Дональда Трампа і його антиелектромобільну політику, закладену в президентський законопроєкт, який той назвав "великим і прекрасним". Це погіршує прогнози компанії, оскільки прибуток за другий квартал впав більш ніж на 20%.

У червні 2025 року продажі нових автомобілів Tesla у Великій Британії зросли на 12% у річному вимірі, що збіглося з початком постачань оновленої Model Y.

У червні продажі електромобілів Tesla впали шостий місяць поспіль у Швеції та Данії, що свідчить про зростаючі труднощі компанії на тлі посилення конкуренції та падіння популярності її засновника Ілона Маска.