Маск попереджає: на Tesla чекають "важкі квартали" через політику Трампа

Tesla попередила про ще більші втрати доходів через торговельну війну Дональда Трампа і його антиелектромобільну політику, закладену в президентський законопроєкт, який той назвав "великим і прекрасним". Це погіршує прогнози компанії, оскільки прибуток за другий квартал впав більш ніж на 20%.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Новий фіскальний закон Трампа ставить під загрозу важливе джерело прибутку Tesla - можливість продавати мільярди доларів регуляторних кредитів компаніям, що забруднюють довкілля, щоб ті могли компенсувати свої викиди.

Втрата стимулів для електромобілів і сонячної енергії ще більше загострила конфлікт між Ілоном Маском і Трампом, що знову втягнуло мільярдера в політику - попри обіцянку інвесторам зосередитися на бізнесі Tesla.

"Ми зараз у перехідному періоді, коли втрачаємо багато стимулів у США", - сказав Маск, - "На нас, імовірно, чекає кілька важких кварталів".

Після слів Маска акції Tesla впали на понад 4% на післяторговій сесії в середу і загалом втратили 30% з грудня.

Спочатку тісні стосунки Маска з Трампом - зокрема, його підтримка переобрання - вважалися вигідними для Tesla. Але його роль у так званому "Департаменті ефективності уряду" (DoGE), де він підтримував масові скорочення держслужбовців, відштовхнула частину клієнтів.

У травні Маск покинув Білий дім після конфлікту з президентом, став різким критиком республіканського бюджету і пообіцяв створити власну політичну партію.

Критика з боку споживачів через політичну активність Маска також стала причиною падіння продажів Tesla. До того ж, компанія потерпає від застарілої лінійки моделей і зростаючої конкуренції з боку китайських і західних виробників.

У середу компанія з Остіна (Техас) повідомила, що її скоригований чистий прибуток за квітень-червень становив $1,4 млрд - дещо нижчий за очікування аналітиків і більш ніж на 20% менший, ніж $1,8 млрд роком раніше.

Tesla застерегла, що політика Трампа тільки ускладнить ситуацію найближчим часом.

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Нагадаємо:

Приватні космічні компанії, зокрема SpaceX Ілона Маска і Blue Origin Джеффа Безоса, отримають зиск від спеціального податкового стимулу, закладеного в головний законопроєкт про бюджетні витрати, підписаний Дональдом Трампом.