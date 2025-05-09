Panasonic скоротить 10 000 працівників в рамках реструктуризації

Японський гігант електроніки Panasonic Holdings планує скоротити 10 000 робочих місць по всьому світу — по 5000 в Японії та за її межами.

Про це компанія повідомила в оновленому плані реструктуризації.

На кінець останнього фінансового року в Panasonic працювало близько 228 000 людей. У компанії зазначають, що переглянуть ефективність роботи бізнесів, зосередившись на підрозділах продажу й бек-офісі.

Очікується, що на скорочення та інші заходи Panasonic витратить 130 млрд єн (896,06 млн дол) вже у 2025 році.

Мета реформи — підвищити прибутковість і досягти рентабельності капіталу на рівні 10% до березня 2029 року. Компанія також хоче вийти на щорічний скоригований операційний прибуток не менше 600 млрд єн до березня 2027-го. Для цього Panasonic закриє збиткові активи, оновить підходи до інвестицій у IT і модернізує напрям побутової електроніки.

Попри реструктуризацію, компанія очікує зростання прибутку у сегменті акумуляторів для електромобілів — до 167 млрд єн у цьому фінансовому році. Торік цей підрозділ, який постачає батареї для Tesla та інших автовиробників, заробив 120,2 млрд єн, хоча прогнозував 124 млрд.