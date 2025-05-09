Panasonic сократит 10 000 работников в рамках реструктуризации

Японский гигант электроники Panasonic Holdings планирует сократить 10 000 рабочих мест по всему миру - по 5000 в Японии и за ее пределами.

Об этом компания сообщила в обновленном плане реструктуризации.

На конец последнего финансового года в Panasonic работало около 228 000 человек. В компании отмечают, что пересмотрят эффективность работы бизнесов, сосредоточившись на подразделениях продаж и бэк-офисе.

Ожидается, что на сокращение и другие меры Panasonic потратит 130 млрд иен (896,06 млн долл) уже в 2025 году.

Цель реформы - повысить прибыльность и достичь рентабельности капитала на уровне 10% к марту 2029 года. Компания также хочет выйти на ежегодную скорректированную операционную прибыль не менее 600 млрд иен к марту 2027-го. Для этого Panasonic закроет убыточные активы, обновит подходы к инвестициям в IT и модернизирует направление бытовой электроники.

Несмотря на реструктуризацию, компания ожидает роста прибыли в сегменте аккумуляторов для электромобилей - до 167 млрд иен в этом финансовом году. В прошлом году это подразделение, которое поставляет батареи для Tesla и других автопроизводителей, заработало 120,2 млрд иен, хотя прогнозировало 124 млрд.