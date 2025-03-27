40 мільярдів доларів для OpenAI: SoftBank очолює новий раунд фінансування

OpenAI наближається до завершення раунду фінансування на 40 млрд дол під керівництвом SoftBank. Участь у ньому можуть взяти Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund і Altimeter Capital Management.

Про це пише Bloomberg.

Хедж-фонд Magnetar Capital може інвестувати до 1 млрд дол, хоча офіційних підтверджень немає. Якщо угода відбудеться, це стане найбільшим раундом фінансування в історії штучного інтелекту, за даними PitchBook. Вона оцінить OpenAI у 300 млрд дол — майже вдвічі більше за попередню оцінку в 157 млрд дол, яку компанія отримала в жовтні.

SoftBank спочатку вкладе 7,5 млрд дол, ще 2,5 млрд надійде від синдикату інвесторів. Другий транш на 30 млрд дол очікується пізніше цього року, з яких 22,5 млрд забезпечить SoftBank.

На тлі цих новин акції SoftBank впали на 4,7% у Токіо. Водночас компанія виділила окремі інвестиції у проєкт Stargate в Техасі, де працюватиме спільно з OpenAI, Oracle та MGX.

OpenAI прогнозує, що цьогоріч її дохід перевищить 12,7 млрд дол, а наступного року зросте до 29,4 млрд. Водночас компанія витрачає значні кошти на чіпи, центри обробки даних і таланти, тож не очікує виходу на позитивний грошовий потік до 2029 року.

Нагадаємо:

OpenAI і мільярдер Ілон Маск домовилися про прискорення судового розгляду з приводу переходу OpenAI на комерційну основу.