Нова послуга у "Дії": ветерани можуть отримувати 1500 гривень щокварталу на заняття спортом

У "Дії" запустили нову програму для ветеранів "Ветеранський спорт", яка передбачає можливість отримати 1500 грн щоквартально на заняття спортом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо нову програму разом із Мінветеранів – Ветеранський спорт, який допоможе Захисникам і Захисницям відновлюватися та повертатися до активного життя", – зазначив він.

Послугою можуть скористатися ветерани від 18 років. Для цього достатньо мати код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. При цьому посвідчення в "Дії" мати не обов’язково. На картку автоматично надійде 1 500 грн для оплати спортзалів, секцій та клубів.

Щоб отримати кошти, необхідно у застосунку "Дія" обрати Ветеранський спорт у розділі "Сервіси", відкрити "Дія.Картку" та вибрати її для зарахування коштів. Після того – надіслати заявку на послугу.

Щоб отримати допомогу на перший квартал 2025 року, необхідно податися до 20 січня.

"Невитрачені кошти повертаються до бюджету, але наступного кварталу ви знову отримаєте повну суму", – розповів Федоров.

Нагадаємо:

Кабмін схвалив реалізацію проєкту, який передбачає надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни державної допомоги на оплату занять фізкультурою і спортом у розмірі 1500 гривень на квартал.