В "Резерв+" спостерігаються технічні труднощі

Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком "Резерв+" та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

Про це інформує Міністерство оборони.

Наголошується, що усі раніше видані документи залишаються дійсними.

Проте тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

"Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть "Завантажити PDF"", – заявили в Міноборони.

Йдеться, що над вирішенням ситуації вже працюють. Взаємодія буде відновлена найближчим часом.

