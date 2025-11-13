Російські хакери викрали дані 10 тисяч співробітників американської GlobalLogic

Американська IT-компанія GlobalLogic повідомила, що хакери викрали персональні дані понад 10 тисяч її нинішніх і колишніх співробітників. Атаку здійснили через уразливості в системі Oracle E-Business Suite.

Про це пише сайт DOU.ua.

"Зловмисники отримали доступ до імен, адрес, номерів соцстрахування, паспортних даних та банківської інформації 10 471 людини", – говориться у повідомленні.

"Україна — друга локація GlobalLogic за чисельністю співробітників. Нині тут працює близько 5500 айтівців згідно з рейтингом DOU", зазначає сайт.

За висновками розслідування, найдавніша дата злочинної діяльності — 10 липня 2025 року, а остання — 20 серпня 2025 року. До витоку причетне угруповання Clop, яке, за оцінками експертів, працює з Росії, говориться у повідомленні.

"У тій самій хакерській кампанії постраждали також The Washington Post, Allianz UK та близько 30 інших організацій з різних країн і сфер. Oracle поки що не коментує інцидент, а активність Clop свідчить, що атаки продовжуються", – повідомляє сайт.

GlobalLogic — американська IT-компанія, що спеціалізується на цифрових сервісах. Вона працює у понад 20 країнах і входить до складу японського технологічного холдингу Hitachi. Компанія розробляє програмні рішення для різних індустрій — від автомобільної та медичної до фінансової, телекомунікацій і retail.

В Україні GlobalLogic присутня з 2002 року та має одну з найбільших команд у світі.

Oracle E-Business Suite — велика корпоративна платформа, яку компанії використовують для управління фінансами, бухгалтерією, логістикою, кадрами, закупівлями та іншими бізнес-процесами.

Oracle EBS часто під'єднані до внутрішніх баз даних і зберігають чутливу інформацію — зарплати, персональні дані, контракти, фінансові операції, зазначає DOU.ua.

