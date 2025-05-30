Китайские электромобили заняли рекордную долю на рынке Европы несмотря на пошлины

Китайские автопроизводители в апреле завоевали наибольшую долю европейского рынка электромобилей за последние девять месяцев - 8,9%.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что это самый высокий показатель с июля 2024 года, несмотря на то, что после введения пошлин ЕС в 2023 году темпы роста временно замедлились.

В прошлом месяце доля китайских гибридов в продажах в Европе составила 7,6%, что на 1% больше, чем в прошлом году. Кроме электромобилей, китайские производители активно развивают сегмент моделей с гибридными двигателями и ДВС.

BYD снова опередил конкурентов и вдвое перегнал MG по объему продаж электрокаров в Европе, согласно Jato Dynamics.

Хотя MG исторически доминировал в этом сегменте, теперь бренд переориентировался на гибридные модели. Ее популярные кроссовер ZS и субкомпакт MG3 активно завоевывают спрос.

Напомним:

Китайское Министерство торговли вызвало ведущих автопроизводителей, в частности BYD и Dongfeng Motor для обсуждения стремительного роста продаж так называемых "подержанных автомобилей", которые фактически никогда не ездили.

В апреле китайский автопроизводитель BYD впервые опередил Tesla по количеству проданных электрокаров в Европе.