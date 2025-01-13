Зарплати IT-фахівців в Україні знижуються – опитування DOU

Україні медіанні зарплати IT-розробників зменшилася на 6%, середня зарплата становить близько 3300 дол.

Про це пише DOU.

Зниження зарплат торкнулося всіх спеціалізацій, проте розробники з досвідом понад 10 років зберегли свій рівень доходів.

Медіанні зарплати Tech Lead зменшилися до 5600 дол (-100 дол), Architect – до 6500 дол (-325 дол), а Senior – до 4500 дол (-200 дол за пів року). Зарплати Team Lead залишилися на рівні 5000 дол.

Медіанна зарплата Middle-фахівців знизилася на 50 дол до 2450 дол після року стабільності. Зарплати Junior також впали на 35 дол за півроку та 50 дол за рік, до 900 дол. Найбільше скорочення спостерігається серед Architect (-5%) та Senior і Junior розробників (-4%).

Розкид зарплат у найбільш досвідчених фахівців (Team Lead, Tech Lead, Architect) збільшився через падіння нижніх квартилів. У Senior і Junior зменшення торкнулося всіх квартилів, тоді як у Middle – лише третього. 10% розробників отримують від 6250 дол, а 1% – понад 10 000 дол.

Зниження зарплат зафіксовано у фахівців з досвідом 4–5 років, зокрема на 200–300 дол. У той же час медіанна зарплата спеціалістів із понад 10-річним досвідом залишилася на рівні 5000 дол.

У Києві та Львові спостерігалося падіння зарплат: у Києві через скорочення у джунів (-50 дол до 950 дол) та сеньйорів (-200 дол до 4800 дол), у Львові – у мідлів (-200 дол до 2500 дол), сеньйорів (-100 дол до 4600 дол) та лідів (-100 дол до 5700 дол). У Харкові, Дніпрі та Одесі ситуація стабільна, а у Вінниці зафіксовано тенденцію до зростання.

Продуктові компанії залишаються лідерами за рівнем зарплат, але зростання припинилося. Аутстафінгові компанії продовжують знижувати виплати, тоді як в аутсорсингових компаніях та стартапах падіння зупинилося.

Серед спеціалізацій найбільше скорочення спостерігається у Back-end, Mobile та Full Stack, особливо серед мідлів та сеньйорів. У Front-end зниження призупинилося, за винятком спеціалістів рівня Lead/Staff/Principal.

Зарплати у Desktop та Embedded-розробці залишаються нижчими за середні. Медіанні зарплати за мовами програмування також впали, хоча Scala зберігає першість із 6000 дол. Фахівці з Kotlin, Java, Swift та Go, незважаючи на тенденцію до зниження, заробляють більше за середній рівень.

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