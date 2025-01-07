Кількість відгуків на IT-вакансії у грудні стала найнижчою за два роки – DOU

У грудні середня кількість відгуків на вакансію на IT-ринку знизилася до 24,6, що є найменшим показником за останні два роки.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Згідно з даними, у грудні кількість відгуків на вакансії зменшилася на 2700 у порівнянні з листопадом.

У грудні роботодавці розмістили 4584 вакансії, що на 573 менше, ніж у попередньому місяці. Загальна кількість компаній, які розміщували вакансії, становила 1425 – це мінімальний показник за останній рік.

У другому півріччі 2024 року кількість вакансій на IT-ринку зросла на 9%, досягнувши 31 309. Найбільше зростання було зафіксовано у категоріях: QA (+369 вакансій), HR (+272) та аналітики (+225).

Сегмент Miltech продемонстрував значне зростання: кількість вакансій збільшилася на 56% (на 500) за шість місяців.

Віддалені вакансії зросли найбільше – на понад 2000 у порівнянні з першим півріччям (або на 12%). Вакансій у Києві додалося на 1000 (на 8%), а найдинамічніше розвивався сегмент вакансій за кордоном, де показник зріс на 26% за пів року.

Найсуттєвіший кількісний приріст вакансій відбувся у категорії для спеціалістів з досвідом 1-5 років. Водночас стрімке зростання було зафіксовано серед вакансій для фахівців без досвіду – на 33% за пів року. Категорії "понад 5 років досвіду" та "до року" додали по 11%.