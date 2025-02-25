Хакеры активизировали кибератаки на украинских нотариусов - Госспецсвязи

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA со второй половины января 2025 года фиксирует обновление активности преступной группировки UAC-0173.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Как говорится в сообщении, хакеры рассылают нотариусам опасные электронные письма, чтобы получить удаленный доступ к компьютерам и в дальнейшем внести несанкционированные изменения в государственные реестры. Делают они это по заказу и за денежное вознаграждение.

Специалисты CERT-UA идентифицировали пораженные компьютеры в шести регионах Украины и приняли неотложные меры.

"Однако не исключено, что кибератаки будут продолжаться и дальше", - говорится в сообщении.

Напомним:

19 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, которые находятся в компетенции Минюста. Их работа временно приостановлена.

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ. И пообещало отнести неработающие в ближайшее время.