Кібератака не вплинула на реєстри та застосунки Міноборони, але є одне обмеження

Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Центр реагування на кіберінциденти забезпечив безперервну роботу систем.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, сервіси Міністерства оборони працюють без збоїв. Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними.

"Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай", - зазначила вона.

Черногоренко повідомила про єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах міністерство було змушене призупинити отримання відстрочок у Резерв+.

"Всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу.

Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+", - написала вона У Фейсбук.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина 20 грудня заявила, що перебої в роботі "Резерв+" могли бути пов'язані із заходами кіберзахисту, яких вживало Міністерство оборони.

"Ми звернулися до всіх відповідних підрозділів держорганів, щоб вони вжили заходів кіберзахисту. Тому, можливо, саме "Резерв+" узяв певний карантин, щоб здійснити додаткову перевірку", - сказала Стефанішина на пресконференції в п'ятницю в Києві.

На уточнювальне запитання, що робити військовозобов'язаним, якщо через ситуацію, що склалася, вони не зможуть генерувати військово-обліковий документ, віцепрем'єрка заявила, що це компетенція Міністерства оборони.

Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалась кілька місяців, однак в СБУ сказали, що не можуть розказати деталі про її підготовку.

В першу чергу Мінюст відновить єдиний реєстр довіреностей, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки