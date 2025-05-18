Елтон Джон засудив плани Британії щодо авторських прав на ШІ

Елтон Джон у неділю звинуватив британський уряд у крадіжці, після того, як він запропонував технологічним компаніям навчати моделі штучного інтелекту на музичних і творчих продуктах Британії без винагороди для авторів.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував послабити закони про авторське право, щоб дозволити розробникам ШІ навчати свої моделі на будь-якому матеріалі, до якого вони мають законний доступ.

Найвідоміші представники музичної індустрії, серед яких Елтон Джон, Пол Маккартні, Ендрю Ллойд Веббер, Ед Ширан та інші, закликали уряд змінити курс, заявивши, що ця пропозиція ще більше ускладнить молодим людям можливість заробляти в креативних індустріях.

"Небезпека полягає в тому, що молоді митці не мають ресурсів, щоб контролювати чи боротися з великими технологіями. Це злочин, і я відчуваю себе неймовірно зрадженим.

Машина не має душі, не має серця, не має людських почуттів, не має пристрасті. Люди, коли вони щось створюють, роблять це... щоб принести задоволення багатьом людям", - сказав Джон в інтерв'ю ВВС.

У неділю уряд Стармера зазначив, що проводить консультації щодо заходів, опублікує оцінку економічного впливу будь-якого кроку і не підпише нічого, поки не буде повністю впевнений, що це працює на користь творців.

Британія вже давно є лідером у сфері креативних індустрій, де тисячі людей працюють у таких галузях, як театр, кіно, реклама, видавнича справа та музика.