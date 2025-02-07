Без ризиків і черг: "Дія" пропонує нову послугу з купівлі-продажу авто

Купувати та продавати авто на маркетплейсі AUTO.RIA можна через "Дію".

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Переоформлюйтеся на AUTO.RIA через "Дію" без дебатів з перекупами та черг у сервісному центрі. Усе легко, безпечно й прозоро", – йдеться у повідомленні.

Щоб продати авто на AUTO.RIA через "Дію", необхідно на сайті сервісу обрати "Перереєструвати ТЗ через Дію". Після того, як відкриється покрокова інструкція, потрібно внизу натиснути "Переоформити в Дії".

Далі сайт переведе користувача в "Дію", де необхідно вказати всі необхідні дані та надіслати запит покупцю на продаж. Після автоматичної перевірки договору його потрібно засвідчити Дія.Підписом.

У "Дії" також можна укласти договір купівлі-продажу, обрати номерні знаки, замовити техпаспорт і сплатити сервісні збори.

У "Дії" також зазначено, що застосунок дозволяє змінити власника авто лише для одного транспортного засобу на рік, що убезпечує від зайвого спілкування з перекупами.

Нагадаємо:

У "Дія" в першому кварталі 2025 року може з'явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.