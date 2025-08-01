Прогноз Apple здивував Волл-стріт: акції злетіли

Apple прогнозує вищу за очікування виручку в третьому кварталі 2025 року, попри додаткові мита в США. Акції компанії зросли на біржах у США та Європі.

Про це пише Reuters.

Акції Apple, що торгуються на Франкфуртській біржі, зросли в п'ятницю на 1,46% після публікації квартального прогнозу, який значно перевищив оцінки аналітиків Волл-стріт. На післяторговій сесії в США котирування компанії піднялися майже на 3%.

Apple очікує, що у кварталі, який закінчується у вересні, її виручка зросте порівняно з попереднім роком. Це суперечить песимістичним прогнозам ринку й свідчить про стабільне відновлення продажів.

Водночас генеральний директор Тім Кук попередив, що компанія змушена буде сплатити додаткові 1,1 млрд дол витрат через американські мита, які набудуть чинності у цьому періоді.

Нагадаємо:

Apple майже повністю переорієнтувала експорт iPhone з Індії на США, прагнучи уникнути високих мит на продукцію з Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що закликав генерального директора Apple Тіма Кука не розширювати виробництво iPhone в Індії, попри плани компанії.