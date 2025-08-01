Прогноз Apple удивил Уолл-стрит: акции взлетели

Apple прогнозирует выше ожиданий выручку в третьем квартале 2025 года, несмотря на дополнительные пошлины в США. Акции компании выросли на биржах в США и Европе.

Об этом пишет Reuters.

Акции Apple, торгующиеся на Франкфуртской бирже, выросли в пятницу на 1,46% после публикации квартального прогноза, который значительно превысил оценки аналитиков Уолл-стрит. На послеторговой сессии в США котировки компании поднялись почти на 3%.

Apple ожидает, что в квартале, который заканчивается в сентябре, ее выручка вырастет по сравнению с предыдущим годом. Это противоречит пессимистическим прогнозам рынка и свидетельствует о стабильном восстановлении продаж.

В то же время генеральный директор Тим Кук предупредил, что компания вынуждена будет оплатить дополнительные 1,1 млрд долл расходов из-за американских пошлин, которые вступят в силу в этом периоде.

Напомним:

Apple почти полностью переориентировала экспорт iPhone из Индии на США, стремясь избежать высоких пошлин на продукцию из Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple придется платить 25% пошлины, если телефоны, продаваемые в стране, не будут произведены в ее пределах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что призвал генерального директора Apple Тима Кука не расширять производство iPhone в Индии, несмотря на планы компании.