Американська СourtAvenue купила контрольний пакет акцій української BotsCrew, що розробляє ШІ чат-ботів

Американська компанія CourtAvenue стала власником контрольного пакета акцій українського стартапу BotsCrew, який розробляє чат-боти на базі штучного інтелекту для бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба BotsCrew.

Зазначається, що переговори про покупку українського розробника чат-ботів тривали із травня 2024 року. Суму угоди компанія не розголошує.

BotsCrew працює з 2016 року, створюючи рішення для сфери охорони здоров'я, електронної комерції, подорожей, державного сектору та автоматизації бізнес-процесів. Серед клієнтів – Virgin Holidays, Honda, Mars, FIBA та інші міжнародні компанії.

У компанії переконані що ця угода - гарний сигнал для міжнародних інвесторів про те, що в Україні є цікаві компанії і сюди варто інвестувати.

"CourtAvenue став нашим клієнтом у 2023 році, в часи повномасштабного вторгнення, і тепер, у лютому 2025, ми підписуємо цю угоду напередодні третьої річниці. Я вважаю, що це потужний сигнал для нашої екосистеми — особливо тому, що в цій угоді немає жодного "дисконту" на те, що ми знаходимося в Україні", - сказав Назар Гембара, співзасновник та СЕО BotsCrew.

CourtAvenue – один із найшвидше зростаючих бізнесів у США, входить до рейтингу Inc. 5000’s і посідає 58 місце серед компаній із найдинамічнішим розвитком.

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